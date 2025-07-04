Командир взвода ВСУ получил 16 лет колонии за вторжение в Курскую область

Командир взвода ВСУ Владимир Попович осужден на 16 лет лишения свободы за вторжение на территорию Курской области для совершения теракта. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.
Главный сержант 36-й бригады морской пехоты ВСУ признан виновным в незаконном вторжении на территорию РФ в декабре 2024 года. Попович оборудовал огневые позиции у села Плехово, наблюдал за действиями российских войск, запугивал жителей и препятствовал их эвакуации. Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК РФ, суд счел достаточными для приговора.
Поповича признали виновным в совершении преступления по п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ. Четыре года он будет находиться в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.
Ранее сообщалось, что летчику гражданской авиации ЮФО Сергею Самойлову, обвиняемому в госизмене, назначено 12 лет колонии строгого режима.