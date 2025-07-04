В Сети появились кадры нападения на сотрудников полиции в Нальчике

В Сети появился момент нападения на сотрудников полиции в Нальчике. Кадры в пятницу, 4 июля, публикует Telegram-канал 112.
На опубликованном видео преступник напал с ножом на сотрудника ДПС, после чего полицейские открыли по нападавшему огонь, сообщает Telegram-канал.
Нападение произошло 4 июля. По данным Baza, в результате нападения пострадал 27-летний полицейский, который находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одному из нападавших удалось сбежать, но затем появилась информация о его задержании.
Позднее были опубликованы кадры задержания одного из подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов. При этом СМИ сообщили, что причастность задержанного к преступлению на данный момент не подтвердили. Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков заявил, что второго нападавшего ликвидировали. Он также отметил, что держит ситуацию на контроле.