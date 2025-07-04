В Сети появились кадры нападения на сотрудников полиции в Нальчике

Позднее были опубликованы кадры задержания одного из подозреваемых в нападении на сотрудников правоохранительных органов. При этом СМИ сообщили, что причастность задержанного к преступлению на данный момент не подтвердили. Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков заявил, что второго нападавшего ликвидировали. Он также отметил, что держит ситуацию на контроле.