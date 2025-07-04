Появились кадры задержания напавшего на сотрудника ГАИ в Нальчике. Видео

Инцидент произошел вечером 3 июля. Двое мужчин напали с ножом на инспектора ГАИ. В результате нападения сотрудник полиции получил серьезные ранения и был госпитализирован. Врачи продолжают бороться за его жизнь. Правоохранительные органы оперативно начали поиски нападавших, один из которых был задержан, а второй ликвидирован на месте.