Стали известны подробности, из-за чего началась стрельба в Нальчике

В Нальчике неизвестные напали на патруль, один человек ранен.
Конфликт в Нальчике начался после того, как сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. Он набросился на них с ножом.
«Гаишники одного типа остановили, и тот с ножом выскочил Одного он пырнул, вроде», — сообщил очевидец. По его словам, после нападения к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми.
Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение.