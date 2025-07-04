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Стали известны подробности, из-за чего началась стрельба в Нальчике

Конфликт в Нальчике начался после того, как сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. Он набросился на них с ножом.

В Нальчике неизвестные напали на патруль, один человек ранен.

Конфликт в Нальчике начался после того, как сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. Он набросился на них с ножом.

«Гаишники одного типа остановили, и тот с ножом выскочил Одного он пырнул, вроде», — сообщил очевидец. По его словам, после нападения к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми.

Ранее сообщалось, что в Нальчике (Кабардино-Балкария) произошла стрельба. Неизвестные совершили нападение на наряд дорожно-патрульной службы, один сотрудник полиции получил ранение.