В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребёнка ножом в шею

По данным издания, мужчина около 55 лет подошёл сзади к сидевшему на качелях подростку и ударил его ножом в шею. После нападения злоумышленник забаррикадировался в своей квартире, куда сейчас пытаются проникнуть сотрудники полиции. Информацию уже подтвердили в прокуратуре.