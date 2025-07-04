Ричмонд
+29°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сергиевом Посаде мужчина ударил ребёнка ножом в шею

Подросток получил ножевое ранение в шею от нападавшего в Сергиевом Посаде. Инцидент произошел во дворе дома на Новоугличском шоссе, сообщает телеграм-канал Сергиев-Посад Life.

Источник: Life.ru

По данным издания, мужчина около 55 лет подошёл сзади к сидевшему на качелях подростку и ударил его ножом в шею. После нападения злоумышленник забаррикадировался в своей квартире, куда сейчас пытаются проникнуть сотрудники полиции. Информацию уже подтвердили в прокуратуре.

«Сергиево-Посадская городская прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты расследования уголовного дела возбужденного следственным органом по данному факту по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство на малолетнего)», — сообщили правоохранители.

В свою очередь в подмосковном главке полиции сообщили, что сотрудники органов внутренних дел проводят оперативные мероприятия по установлению личности и задержанию мужчины, скрывшегося с места происшествия. Также правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее в Москве росгвардейцы задержали учащегося в Академии музыки имени Гнесиных, который угрожал проректору вуза ножом и пистолетом. По данным правоохранителей, молодой человек ворвался в кабинет администратора и начал вести себя агрессивно. Прибывшие на место стражи порядка оперативно нейтрализовали злоумышленника. Предполагается, что инцидент произошел на почве личного конфликта.