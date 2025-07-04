Нападение на полицию в Нальчике 4 июля: появилось видео

Однако вскоре стало известно, что один из нападавших был задержан. Теперь же в Сети появились соответствующие кадры. На них можно увидеть, как мужчина пытается сбежать. Однако у него ничего не удается. Как следствие, вскоре он оказался на земле и в наручниках.