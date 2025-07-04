Нападение на полицию в Нальчике 4 июля: появилось видео

В Сети появилось видео с места нападения на отряд ДПС в Нальчике. Кадры заснял очевидец событий.
Как известно, нападение на отряд ДПС в Нальчике произошло в пятницу, 4 июля. О произошедшем тогда сообщили правоохранительные органы. Они же подчеркнули, что в результате инцидента один из сотрудников полиции оказался ранен. При этом детали не раскрывались. В частности, не уточнялось его текущее состояние.
Однако вскоре стало известно, что один из нападавших был задержан. Теперь же в Сети появились соответствующие кадры. На них можно увидеть, как мужчина пытается сбежать. Однако у него ничего не удается. Как следствие, вскоре он оказался на земле и в наручниках.
Тем временем «КП-Ставрополь» сообщает, что правоохранительные органы уже занимаются расследованием произошедшего. На адресах напавших проводятся обыски. Личности мужчин уже установлены. Один из них — местный житель, а второй приехал в Нальчик из соседнего села. По одной из версий, оба могут быть сторонниками запрещенной в РФ террористической организации.