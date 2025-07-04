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Напавшего на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде мужчину задержали

Силовики задержали подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде — им оказался 35-летний мужчина. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

Силовики задержали подозреваемого в нападении на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде — им оказался 35-летний мужчина. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила пресс-служба Следственного комитета Подмосковья.

Сообщается, что в ближайшее время мужчину доставят на допрос в следственное отделение.

— По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель 1990 года рождения, — передает Telegram-канал СК Подмосковья. Видео задержания публикует Telegram-канал «Сергиев Посад Life».

Нападение произошло 4 июля. Мальчик сидел во дворе, когда к нему подошел неизвестный мужчина и ударил ножом в шею. После нападения злоумышленник спрятался в квартире одного из ближайших домов.

Позднее Следственный комитет по факту нападения на ребенка возбудил уголовное дело о покушении на убийство. Медики сообщили, что пострадавший мальчик находится в состоянии средней степени тяжести. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.