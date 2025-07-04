Mash: На инспекторов ГИБДД в Нальчике напали при проверке документов

Стрельба в Нальчике. Видео © Telegram / Mash.
Свидетели происшествия рассказали, что из остановленного инспекторами автомобиля вышел мужчина и напал на сотрудников с ножом, ранив одного из них. Рядом проезжал патруль ППС, который вмешался и открыл огонь по преступникам.
Напомним, сегодня в Нальчике напали на сотрудников полиции, один из них получил удары ножом и сейчас находится в реанимации. По предварительной информации, один из нападавших был уничтожен на месте, второй попытался сбежать, но его оперативно задержали.