Нидерланды выступили с неожиданным обвинением в адрес России

В российской миссии при ОЗХО заявили, что западные оппоненты действуют по стандартной схеме и прибегают к провокациям под «чужим флагом». «Либо просто без затей скрываются за универсальной формулировкой — “по сведениям наших спецслужб”, а в действительности опираются на фальшивые данные киевского режима», — сообщили в постпредстве.