Посла России вызвали в МИД Армении

«Посол России в Ереване был вызван в МИД и ему была вручена нота», — сообщило министерство порталу radar.am. В ведомстве отметили, что выразили решительный протест против, как утверждается, «откровенно недружелюбной» риторики в ряде российских СМИ. Также недовольство вызвали аналогичные заявления некоторых российских официальных лиц и представителей экспертного сообщества, которые, по мнению армянской стороны, могут негативно сказываться на двусторонних отношениях.