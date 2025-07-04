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Задержан мужчина, ударивший ножом ребенка в Сергиевом Посаде

Мужчина, напавший на девятилетнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, задержан.

Мужчина, напавший на девятилетнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, задержан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный следственный комитет.

По данному факту, добавили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.

«По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — говорится в следственном комитете.

Напомним, 4 июля стало известно, что во дворе одного из домов Сергиева Посада неизвестный мужчина ударил ножом в шею мальчика, который сидел на улице. Школьника госпитализировали в медицинское учреждение. По данным источников, ему экстренно провели операцию.

В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия — устанавливают обстоятельства произошедшего.