Задержан мужчина, ударивший ножом ребенка в Сергиевом Посаде

Мужчина, напавший на девятилетнего мальчика в подмосковном Сергиевом Посаде, задержан. Об этом в своем телеграм-канале сообщил региональный следственный комитет.
По данному факту, добавили в ведомстве, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство ребенка.
«По подозрению в покушении на убийство ребенка задержан местный житель, 1990 года рождения. В ближайшее время мужчину доставят в следственный отдел, где следователи приступят к его допросу», — говорится в следственном комитете.
Напомним, 4 июля стало известно, что во дворе одного из домов Сергиева Посада неизвестный мужчина ударил ножом в шею мальчика, который сидел на улице. Школьника госпитализировали в медицинское учреждение. По данным источников, ему экстренно провели операцию.
В настоящее время следователи и криминалисты работают на месте происшествия — устанавливают обстоятельства произошедшего.