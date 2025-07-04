ТАСС: Подорвавшая экс-мэра Луганска женщина жила на пособия

Жительница города Брянки, которая подорвала бывшего мэра Луганска Манолиса Пилавова, жила на пособия и ранее состояла в организации «Свидетели Иеговы»*. Об этом рассказал знакомый женщины Сергей.
Он отметил, что один из детей злоумышленницы состоял на учете в отделе по делам семьи.
— Алена из не очень благополучной семьи. Она хоть и не пьющая была, но всегда у нее было стремление к халяве и жадность. Давно не работала. У нее двое детей. Жила на детские (пособия — прим. «ВМ»), — отметил мужчина.
Он предположил, что 36-летнюю женщину могли завербовать сотрудники Службы безопасности Украины, передает ТАСС.
3 июля СМИ сообщили, что Манолис Пилавов погиб в результате взрыва в центре Луганска. Кроме того, трое горожан получили ранения. Следственный комитет России квалифицировал произошедшее как теракт. Следователи зафиксировали незаконное изготовление и хранение либо передачу взрывчатых веществ.
Позднее СМИ сообщили, что Пилавова подорвала женщина-смертница. 4 июля стало известно, что взрывчатку установила 36-летняя Алена Ч., которая оставила рюкзак с ней около здания на улице Тараса Шевченко за несколько секунд до взрыва.
*Экстремистская организация, деятельность которой запрещена на территории России.