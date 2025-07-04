Сотрудник ДПС оказался при смерти после нападения неизвестных в Нальчике: главное к этому часу

Все началось с того, что сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. По итогу тот выскочил из машины и напал на одного из правоохранителей с ножом. В этот момент мимо проезжал патруль МВД. Полицейские выбежали из машины и открыли огонь, рассказали местные жители. Тогда же и был ликвидирован нападавший.