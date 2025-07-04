14-летняя девочка пострадала в ДТП под Таганрогом

В Ростовской области в поселке Приазовский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла в 10:30 на улице Школьной 40-летний водитель Nissan Qashqai при выполнении разрешенного обгона потерял контроль над автомобилем.