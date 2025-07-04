14-летняя девочка пострадала в ДТП под Таганрогом

В Ростовской области в поселке Приазовский произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в Госавтоинспекции по Ростовской области. Авария произошла в 10:30 на улице Школьной 40-летний водитель Nissan Qashqai при выполнении разрешенного обгона потерял контроль над автомобилем.
По предварительной информации ведомства, машина вылетела на встречную обочину, затем в результате заноса произошло столкновение с Hyundai Accent под управлением 68-летнего водителя. После удара Nissan вновь вынесло на обочину, где автомобиль врезался в столб.
В результате аварии пострадала 14-летняя пассажирка Nissan. Девочку с полученными травмами доставили в медицинское учреждение. Сейчас полицейские тщательно устанавливают все обстоятельства произошедшего.
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