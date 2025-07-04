СК: задержан подозреваемый в нападении на 9-летнего мальчика в Подмосковье

В Московской области был задержан мужчина, который подозревается в нападении на 9-летнего мальчика с применением ножа. Об этом сообщили в ГСУ СК по региону.
Представитель по правам детей в регионе Ксения Мишонова сообщила, что ребёнок успешно перенёс операцию, его здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело. Вечером 4 июля 2025 года стало известно, что мужчина, страдающий шизофренией, напал на мальчика в Сергиевом Посаде. Он ударил несовершеннолетнего, который играл во дворе, ножом, а потом попытался скрыться.
Ранее KP.RU сообщил, что мальчик, которого неадекват бросил на пол в аэропорту Шереметьево, пошел на поправку. Его мама находится рядом. Ребенка прооперировали, он продолжает восстановление в больнице, сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Неадеквату, который совершил преступление, грозит реальный уголовный срок.