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Напавший на ребенка в Сергиевом Посаде мужчина оказался болен шизофренией

Напавший на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде оказался болен шизофренией. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Напавший на девятилетнего ребенка в Сергиевом Посаде оказался болен шизофренией. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

По словам омбудсмена, медики провели ребенку операцию — сейчас его жизни ничего не угрожает.

— Сейчас он в палате вместе с мамой, — написала Ксения Мишонова в своем Telegram-канале.

Нападение произошло 4 июля. Мальчик сидел во дворе, когда к нему подошел мужчина и ударил ножом в шею. После нападения злоумышленник спрятался в квартире одного из ближайших домов — силовики впоследствии задержали его. В Сети также появились кадры задержания нападавшего.

Следственный комитет по факту нападения на ребенка возбудил уголовное дело о покушении на убийство.