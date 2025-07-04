Напавший на ребенка в Сергиевом Посаде мужчина оказался болен шизофренией

Нападение произошло 4 июля. Мальчик сидел во дворе, когда к нему подошел мужчина и ударил ножом в шею. После нападения злоумышленник спрятался в квартире одного из ближайших домов — силовики впоследствии задержали его. В Сети также появились кадры задержания нападавшего.