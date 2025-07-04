Администрация Эрдогана отказалась обсуждать «коалицию дронов» для Украины

Администрация Эрдогана отказалась комментировать сообщения о присоединении Турции к коалиции дронов.
Турция воздержалась от комментариев по поводу возможного присоединения к «коалиции дронов», которая занимается закупкой беспилотных летательных аппаратов для Украины. Об этом сообщают российские журналисты со ссылкой на администрацию президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана. До этого Минобороны Латвии сообщало, что Турция присоединилась к так называемой коалиции.
«Мы не комментируем данные сообщения, следует обратиться напрямую в соответствующие ведомства», — заявил собеседник в разговоре с РИА Новости. Также представитель турецкой администрации отметил, что позиция страны по урегулированию конфликта на Украине остается неизменной. По его словам, Турция неоднократно выражала приверженность справедливому миру и продолжает прилагать дипломатические усилия для окончания конфликта на Украине.
Ранее министерство обороны Латвии заявило, что Бельгия и Турция присоединятся к «коалиции дронов» под руководством Лондона и Риги. В состав этой коалиции входят государства, объединяющие ресурсы для закупки и передачи Украине современных беспилотных летательных аппаратов.
В последние месяцы Украина активно наращивает сотрудничество с западными странами в сфере производства и закупки беспилотников. В частности, Киев и Лондон договорились о совместном выпуске дронов-перехватчиков и дальнобойных БПЛА, а президент Владимир Зеленский неоднократно призывал союзников увеличить финансирование оборонных проектов, чтобы усилить применение беспилотников на фронте.