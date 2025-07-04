Уголовное дело возбуждено после покушения на полицейских в Нальчике

События в Нальчике развивались так: сначала сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Спустя время мужчина выбежал из машины и напал с ножом на пост ДПС. После в ситуацию вмешались сотрудники МВД — их машина проезжала мимо. Все подробности — в материале URA.RU.