Уголовное дело возбуждено после покушения на полицейских в Нальчике

Дело возбуждено по статье о покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
После стрельбы в Нальчике (Кабардино-Балкария) возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь полицейских. Об этом сообщает СК.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в публикации СУ СК России по Кабардино-Балкарской Республике в telegram-канале. Отмечается, что криминалисты остаются на месте трагедии, чтобы выяснить все детали.
События в Нальчике развивались так: сначала сотрудники ДПС остановили водителя для проверки документов. Спустя время мужчина выбежал из машины и напал с ножом на пост ДПС. После в ситуацию вмешались сотрудники МВД — их машина проезжала мимо. Все подробности — в материале URA.RU.