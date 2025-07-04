Минобороны: Пять украинских дронов сбили над тремя регионами России

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Брянской, Смоленской и Курской областями в период с 18:00 до 20:00. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— три БПЛА — над территорией Брянской области, по одному БПЛА — над территориями Смоленской и Курской областей, — передает Telegram-канал ведомства.
Ночью 4 июля средства ПВО ликвидировали 48 беспилотников ВСУ над Ростовской, Курской, Белгородской, Орловской и Липецкой областями.
В период с 11:00 до 13:00 российские войска сбили 14 украинских дронов над Брянской и Белгородской областями, с 13:00 до 16:00 — 12 вражеских летательных аппаратов над Брянской и Орловской областями, а с 16:00 до 18:00 были ликвидированы 12 беспилотников над Брянской и Орловской областями.
По словам министра здравоохранения Удмуртии Сергея Багина, число пострадавших в результате ударов беспилотников ВСУ по предприятию в Ижевске, возросло до 57 человек. На данный момент стационарное лечение проходят 33 человека, 15 из них восстанавливаются амбулаторно.