«Забил до смерти»: схвачен убийца бойца «Шторм Z» в Волжском

По версии СК, потерпевший вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки, а затем между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В результате бойцу были нанесены жестокие удары, в том числе по голове, от которых он впоследствии скончался. Непосредственной причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма.