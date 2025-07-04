«Забил до смерти»: схвачен убийца бойца «Шторм Z» в Волжском

Главк СКР по Волгоградской области сообщил о задержании жителя Волжского, который подозревается в жестоком убийстве на территории парка культуры и отдыха своего знакомого. Тело жертвы было обнаружено 2 июля с множественными телесными повреждениями. По данным местных СМИ, убитый оказался участником СВО, бойцом отряда «Шторм Z», кавалером ордена Мужества.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Задержать подозреваемого удалось в результате слаженной работы следователей и оперативных сотрудников полиции.
По версии СК, потерпевший вместе со своим знакомым распивал спиртные напитки, а затем между мужчинами произошел конфликт на бытовой почве. В результате бойцу были нанесены жестокие удары, в том числе по голове, от которых он впоследствии скончался. Непосредственной причиной смерти мужчины стала закрытая черепно-мозговая травма.
Следствие уже направило в суд ходатайство об аресте подозреваемого.
По данным портала V1, тело убитого бойца нашли случайные прохожие утром 2 июля рядом с памятником жертвам политических репрессий. Погибший оказался жителем Московской области Сергеем Сибиричевым, действующим участником СВО. Он проводил отпуск с товарищем по спецоперации сначала в Кабардино-Балкарии, а затем в Волжском.
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