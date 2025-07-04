Пять украинских БПЛА сбили над тремя регионами России за два часа

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.
Из них три дрона сбили над Брянской областью, еще по одному уничтожили над территорией Курской и Смоленской областей.
Напомним, что после ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области оказались десятки жилых домов и социальных объектов. Также дроны повредили около 15 автомобилей.
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