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Пять украинских БПЛА сбили над тремя регионами России за два часа

Российские силы противовоздушной обороны сбили над тремя регионами страны пять украинских беспилотников. Атаку вражеских БПЛА отражали вечером 4 июля в течение двух часов — с 18:00 до 20:00 по московскому времени. Об этом сообщает Минобороны России.

Источник: Life.ru

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — указано в сообщении ведомства.

Из них три дрона сбили над Брянской областью, еще по одному уничтожили над территорией Курской и Смоленской областей.

Напомним, что после ночной атаки украинских беспилотников в Ростовской области оказались десятки жилых домов и социальных объектов. Также дроны повредили около 15 автомобилей.

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