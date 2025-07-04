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Мальчику с ножевым ранением в Сергиевом Посаде сделали операцию

Миношова сообщила, что жизни ребенка из Подмосковья ничего не угрожает.

Источник: Комсомольская правда

Мальчика, на которого напали с ножом в Сергиевом Посаде, прооперировали — его жизни ничего не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова.

«Мальчика прооперировали. Его жизни ничего не угрожает. Сейчас он в палате вместе с мамой. Еду в больницу», — написала Мишонова в телеграм-канале.

Напомним, что нападение в Сергиевом Посаде на 9-летнего мальчика произошло во дворе жилого дома на Новоугличском шоссе. В результате ребенок получил ножевое ранение в шею. Как писал «КП-Москва», мужчина напал на мальчика со спины, когда тот находился на качелях.

Ребенка доставили в больницу, где врачи оценивали состояние как средней степени тяжести. Мальчику была оказана необходимая медицинская помощь.

Нападавшего задержали, а следственные органы возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Обстоятельства происшествия устанавливаются.