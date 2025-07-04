Мальчику с ножевым ранением в Сергиевом Посаде сделали операцию

Напомним, что нападение в Сергиевом Посаде на 9-летнего мальчика произошло во дворе жилого дома на Новоугличском шоссе. В результате ребенок получил ножевое ранение в шею. Как писал «КП-Москва», мужчина напал на мальчика со спины, когда тот находился на качелях.