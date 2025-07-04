Ричмонд
+29°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Напавший на ребенка в Сергиевом Посаде состоит на учете в ПНД

Установлена личность мужчина, напавшего с ножом на ребенка во дворе одного из домов в Сергиевом Посаде в пятницу вечером.

Установлена личность мужчина, напавшего с ножом на ребенка во дворе одного из домов в Сергиевом Посаде в пятницу вечером.

Как стало известно «МК», это 35-летний Игорь Т. Установлено, что он состоит на учете в ПНД и наблюдается у психиатра. Сегодня без видимых причин мужчина подошел к игравшему во дворе 9-летнему мальчику и ударил его ножом в шею. Пострадавший находится в больнице, злоумышленник задержан.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СКР по Московской области Ольга Врадий, возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство.