Напавший на ребенка в Сергиевом Посаде состоит на учете в ПНД

Как стало известно «МК», это 35-летний Игорь Т. Установлено, что он состоит на учете в ПНД и наблюдается у психиатра. Сегодня без видимых причин мужчина подошел к игравшему во дворе 9-летнему мальчику и ударил его ножом в шею. Пострадавший находится в больнице, злоумышленник задержан.