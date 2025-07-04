Ребенок, которого ударили ножом в Сергиевом Посаде, прооперирован

Мальчика, на которого напал мужчина с ножом в Сергиевом Посаде, прооперировали, его жизни в настоящий момент ничто не угрожает. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
«Мальчик прооперирован. Его жизни ничто не угрожает. Он находится в палате вместе с матерью», — написала она в своем Telegram-канале.
Напомним, неизвестный ранее напал на 9-летнего мальчика и ударил его ножом в шею. В момент нападения ребенок сидел на качелях, злоумышленник подошел к нему со спины.
Ранее сообщалось, что полицейские задержали подозреваемого в нанесении ножевого ранения ребенку в Сергиевом Посаде. В ближайшее время задержанного доставят в следственные органы.