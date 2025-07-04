Генпрокуратура потребовала запретить «Международное движение сатанизма»

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России в пятницу, 4 июля, обратились в Верховный суд с иском о признании организации «Международное движение сатанизма» экстремистской и запрете ее деятельности на территории страны.
— Минюст России информирует, что административное дело по административным исковым заявлениям о признании Международного движения сатанизма (иное наименование —Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации, — говорится в документе.
Судебное разбирательство по иску состоится в 10:30 22 июля в Верховном суде России, передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.
30 января депутат Государственной думы Николай Берляев объявил о начале подготовки законопроекта касательно запрета сатанизма в России. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал эту инициативу, возмутившись открытой регистрацией сообществ «сатанинских сект» в социальных сетях и указав не недопустимость подобного.