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Генпрокуратура потребовала запретить «Международное движение сатанизма»

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России в пятницу, 4 июля, обратились в Верховный суд с иском о признании организации «Международное движение сатанизма» экстремистской и запрете ее деятельности на территории страны.

Генеральная прокуратура и Министерство юстиции России в пятницу, 4 июля, обратились в Верховный суд с иском о признании организации «Международное движение сатанизма» экстремистской и запрете ее деятельности на территории страны.

— Минюст России информирует, что административное дело по административным исковым заявлениям о признании Международного движения сатанизма (иное наименование —Международное движение сатанистов) экстремистской организацией и запрете его деятельности на территории Российской Федерации, — говорится в документе.

Судебное разбирательство по иску состоится в 10:30 22 июля в Верховном суде России, передает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

30 января депутат Государственной думы Николай Берляев объявил о начале подготовки законопроекта касательно запрета сатанизма в России. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поддержал эту инициативу, возмутившись открытой регистрацией сообществ «сатанинских сект» в социальных сетях и указав не недопустимость подобного.