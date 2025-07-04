В России раскрыли страшную правду о Германии

Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна не будет напрямую поставлять Украине ракеты Taurus, однако Берлин готов поддержать Киев финансово для организации производства ракетных систем на территории Украины. Такой подход, по мнению ряда экспертов и российских политиков, может быть связан с желанием Германии избежать ответственности за прямые поставки вооружений и реакцией на предупреждения Москвы о возможных последствиях для ФРГ.