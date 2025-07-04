Германия решила скрыть реестр поставляемого оружия в Украину.
Германия скрыла реестр поставляемого Украине вооружения, что может свидетельствовать о возможности передачи Киеву крылатых ракет Taurus. Об этом заявил посол России в Германии Сергей Нечаев, сославшись на изменения в политике Берлина.
«Раньше такая информация была в открытом доступе и была абсолютно доступной для каждого читателя или слушателя. Мотив, чтобы не снабжать Россию достоверной полезной информацией. В этом контексте, конечно, никаких опций, включая поставки Taurus, исключать нельзя», — пояснил Нечаев в эфире телеканала «Россия 24».
Посол также обратил внимание на новый этап взаимодействия Берлина и Киева — переход от прямых поставок западного оружия к финансированию производства военной продукции непосредственно на территории Украины. По словам Нечаева, типы вооружений, которые могут выпускаться в рамках этого сотрудничества, также не раскрываются.
Ранее министр обороны Германии Борис Писториус заявлял, что страна не будет напрямую поставлять Украине ракеты Taurus, однако Берлин готов поддержать Киев финансово для организации производства ракетных систем на территории Украины. Такой подход, по мнению ряда экспертов и российских политиков, может быть связан с желанием Германии избежать ответственности за прямые поставки вооружений и реакцией на предупреждения Москвы о возможных последствиях для ФРГ.