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В Петербурге открыли дамбу

В Санкт-Петербурге вечером 4 июля открыли затворы дамбы, предотвращающей наводнения. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

В петербургских реках и каналах удалось не допустить повышения уровня воды до критических значений.

В Санкт-Петербурге вечером 4 июля открыли затворы дамбы, предотвращающей наводнения. Об этом сообщили в дирекции Комплекса защитных сооружений (КЗС) города.

«Затворы водопропускных и судопропускных сооружений Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений переведены в штатный режим — положение “открыто”. Таким образом, КЗС закрывал акваторию Невской губы от морского нагона Балтики», — написано в telegram-канале дирекции организации.

Дамба оставалась закрытой более 20 часов. Угроза наводнения была вызвана циклоном ENGIN. По данным местных властей, это уже 38-е остановленное ЧП такого рода в истории города.

Главный петербургский синоптик Александр Колесов назвал наводнение в июле крайне редким явлением для города, пишет RT. Как население пережило этот непростой период, узнаете из фоторепортажа URA.RU.