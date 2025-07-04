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Возбуждено уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

В СКР сообщили об уголовном деле по факту нападения на полицейских в Нальчике.

Источник: Аргументы и факты

По факту нападения на сотрудников ДПС в Нальчике возбуждено уголовное дело.

Как сообщает СУ СКР по Кабардино-Балкарской Республике, дело заведено по ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов).

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Напомним, нападение на сотрудников ГИБДД было совершено в Нальчике 4 июля около 18 часов. Один из полицейских получил ранения и был госпитализирован. Нападавший был ликвидирован.

Сообщалось, что пострадавший полицейский находится в тяжелом состоянии.