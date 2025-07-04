СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

Напомним, что нападение на экипаж ДПС произошло в Нальчике вечером 4 июля. Неизвестные лица напали на полицейских, в результате чего один сотрудник получил ранение. Правоохранители открыли ответный огонь и смогли нейтрализовать как минимум одного из нападавших. Однако точное число преступников пока остается неустановленным.