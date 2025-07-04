СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

В Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России.
«Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Кабардино-Балкарской Республике возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов)», — говорится в сообщении ведомства.
Следственное управление отмечает, что на месте происшествия продолжают работать криминалисты, опрашиваются свидетели, устанавливаются подробности случившегося.
Напомним, что нападение на экипаж ДПС произошло в Нальчике вечером 4 июля. Неизвестные лица напали на полицейских, в результате чего один сотрудник получил ранение. Правоохранители открыли ответный огонь и смогли нейтрализовать как минимум одного из нападавших. Однако точное число преступников пока остается неустановленным.