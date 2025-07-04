63-летний мужчина систематически насиловал 12-летнюю приемную дочь

Прокуратура Молдавии сообщила на своем сайте о том, что 63-летнему жителю республики был вынесен приговор в виде 11 лет колонии строгого режима за изнасилование 12-летней девочки, которая находилась на его попечении.
Следствие установило, что мужчина у себя дома в деревне «систематически вступал в сексуальные отношения» с 12-летней девочки, которую ранее взял под родительскую опеку.
Все это вскрылось, когда ребенку проводили ультразвуковое исследование и обнаружили, что девочка находится на 12-й неделе беременности.
Подсудимый признал свою вину и раскаялся.
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