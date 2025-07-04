В Армении прошла массовая акция в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна. Фоторепортаж

Архиепископ Езрас Нерсисян (в центре) вышел поддержать арестованного владельца компании «Ташир Групп» Стрингер / РИА НовостиДочь Самвела Карапетяна Тата и его сын Саркис (в центре) идут вместе с людьми в колонне Стрингер / РИА НовостиАрест произошел на фоне нападок властей на церковь Стрингер / РИА НовостиАпелляционный суд Армении оставил в силе решение суда первой инстанции Еревана о двухмесячном аресте Карапетяна Стрингер / РИА НовостиМногие оказались несогласны с действиями государства в отношении церкви и ее защитников Стрингер / РИА НовостиСемья бизнесмена надеется, что массовые акции возымеют эффект Стрингер / РИА НовостиАкция закончилась ближе к 22 часам по московскому времени Стрингер / РИА Новости.