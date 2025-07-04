В Армении прошла массовая акция в поддержку арестованного бизнесмена Карапетяна. Фоторепортаж

Армению вновь захлестнула волна массовых протестов.
В центральной части Еревана (Армения) прошла акция солидарности с предпринимателем и меценатом Самвелом Карапетяном, которого задержали по решению Службы национальной безопасности страны. Его преследуют за поддержку Армянской церкви. Манифестанты собрались в парковой зоне возле проспекта Маштоца. Оттуда колонна направилась к зданию, где держат бизнесмена. Акция закончилась ближе к 22 часам по московскому времени.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕТысячи людей собрались в Ереване, чтобы поддержать арестованного бизнесмена Карапетяна: онлайн-трансляция.
Шествие носило мирный характер и было предварительно согласовано с местными властями. Самые яркие кадры с места событий — в фоторепортаже URA.RU.
В мае 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян усилил критику в адрес Армянской апостольской церкви (ААЦ), публично обвинив католикоса Гарегина II, возглавляющего церковь, в нарушении обета безбрачия и потребовав его отставки. Карапетян. Карапетян, ранее неоднократно занимавшийся реставрацией церквей, поддержал католикоса Гарегина II.
Бизнесмен заявил, что «небольшая группа людей» организовала атаки против церкви, игнорируя тысячелетнюю историю государства и религиозной организации. Карапетян подчеркнул, что всегда был рядом с Армянской церковью и народом, а также заверил, что намерен принимать «непосредственное участие» в разрешении сложившейся ситуации.
Тогда Пашинян написал в соцсетях о «распутном благотворителе» и пригрозил: «вкус государства останется у вас во рту». Вскоре после этого сотрудники правоохранительных органов провели обыск в доме Карапетяна, а затем задержали его по обвинению в якобы публичных призывах к свержению государственной власти — обвинения, которые многие считают необоснованными.
Сам Карапетян свою вину не признал. Известный в Армении как меценат и благотворитель бизнесмен активно участвовал в восстановлении храмов и оказывал поддержку системе здравоохранения страны, но сейчас вынужден пребывать под арестом, при этом не прекратил поддерживать своих соотечественников.
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