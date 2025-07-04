В Индии мужчина пропал без вести после того, как рыба утащила его под воду

Уточняется, что инцидент произошел утром 3 июля. Чодапалли Йерайя отправился на рыбалку вместе с приятелями на моторной лодке. На его наживку клюнула рыба голубой марлин. Однако Чодапалли Йерайя не смог ее вытянуть. В результате он оказался в воде. Индийца пытались найти его приятели, а также другие рыбаки. Однако сделать этого у них не удалось.