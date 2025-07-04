В Индии мужчина пропал без вести после того, как рыба утащила его под воду

Житель Индии пропал без вести после того, как его утащила под воду большая рыба, которую он пытался поймать, пишет The Times of India.
«Рыбак пропал без вести после того, как большая рыба утащила его в море во время рыбалки в синих водах (в 15 морских милях от Бенгальского залива) на северном побережье штата Андхра-Прадеш», — сказано в публикации.
Уточняется, что инцидент произошел утром 3 июля. Чодапалли Йерайя отправился на рыбалку вместе с приятелями на моторной лодке. На его наживку клюнула рыба голубой марлин. Однако Чодапалли Йерайя не смог ее вытянуть. В результате он оказался в воде. Индийца пытались найти его приятели, а также другие рыбаки. Однако сделать этого у них не удалось.
Ранее сообщалось, что в Индии спасли мужчину, который на протяжении трех лет не выходил из квартиры и спал на стуле.