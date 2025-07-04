Россия нанесла массированный удар по Киеву «Кинжалами»: главное об СВО на 4 июля

Затем ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, целью атаки стали предприятия, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов, а также объекты, обеспечивающие работу военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода. При атаке были использованы гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал», а также дальнобойные ударные беспилотники. Все обозначенные цели были успешно поражены, отметили в военном российском министерстве.