Россия нанесла массированный удар по Киеву «Кинжалами»: главное об СВО на 4 июля

ВС РФ ударили по Киеву гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».
Российские военные нанесли массированный удар по Киеву при помощи ударных дронов и гиперзвуковых ракет «Кинжал». Это стало ответом на ночные атаки Украины, когда сразу несколько регионов России подверглись атакам дронов. Тогда российскими средствами ПВО были уничтожены под полсотни БПЛА противника.
Также стало известно об освобождении Предтечино в ДНР бойцами из группировки «Юг». Это позволяет российским военным продвинуться к Константиновке, который является важным украинским логистическим центром. Главное о спецоперации на Украине за 4 июля — в материале URA.RU.
Ночные атаки ВСУ…
В ночь на 4 июля 2025 года шесть российских регионов подверглись массовым атакам беспилотников. По информации Минобороны РФ, дроны были зафиксированы над Московской, Ростовской, Липецкой, Воронежской, Тульской областями и Кабардино-Балкарией. В результате атак есть пострадавшие, повреждена инфраструктура, а также зафиксированы перебои с подачей электроэнергии.
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По словам представителей региональных властей, в ряде населенных пунктов после атак возникли перебои в электроснабжении, повреждены линии электропередачи и административные здания. В отдельных районах временно приостановлена работа некоторых предприятий. Сообщалось о пострадавших, а также погибших. В частности, в поселке Долотинка Миллеровского района Ростовской области погибла пенсионерка после попадания беспилотника в многоквартирный дом.
Привели к массированному обстрелу Киева.
Затем ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по объектам военной инфраструктуры в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, целью атаки стали предприятия, связанные с производством беспилотных летательных аппаратов, а также объекты, обеспечивающие работу военного аэродрома и нефтеперерабатывающего завода. При атаке были использованы гиперзвуковые ракеты комплекса «Кинжал», а также дальнобойные ударные беспилотники. Все обозначенные цели были успешно поражены, отметили в военном российском министерстве.
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Согласно информации, опубликованной Shot, наибольший ущерб был нанесен объектам энергетической инфраструктуры, военному аэродрому в Василькове, а также аэропорту «Жуляны». Помимо этого, серьезно пострадала железнодорожная сеть: поезда, следующие в западном направлении, были вынуждены изменить маршрут и теперь проходят через Вишневое и Дарницу.
Кроме того, как сообщает Telegram-канал «Военндело», появилась информация о полной ликвидации батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Также отмечается, что система противовоздушной обороны города была серьезно повреждена.
Еще один шаг к украинскому логистическому центру.
Военные из группировки «Юг» освободили населенный пункт Предтечино в Донецкой Народной Республике, приблизившись к городу Константиновка, который считается стратегически важным для украинской стороны. Как ранее отмечал глава ДНР Денис Пушилин, константиновское направление имеет ключевое значение для ситуации в регионе.
По его словам, на прошлой неделе в районе Яблоневки, расположенной неподалеку от Константиновки, шли интенсивные боевые действия. Пушилин подчеркивал, что сам город играет роль важного логистического узла для снабжения украинских формирований.
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По данным агентства, на аэродроме приземлился Ил-76МД с военнослужащими, возвращенными в Россию в рамках стамбульских договоренностей. До этого в Минобороны РФ уточнили, что перед возвращением на родину освобожденные бойцы находились в Беларуси, где получили необходимую медицинскую и психологическую помощь.