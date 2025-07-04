В Москве раскрыто дело об изнасиловании девочки 48-летней давности

Из-за работы следователей удалось установить, что к преступлению причастен мужчина, родившийся в 1960 году. Ему предъявили обвинение и взяли под стражу. Оказалось, что он уже был осуждён за такое же преступление, совершённое ранее. Сейчас следователи собирают все необходимые доказательства, чтобы дело было рассмотрено в суде.