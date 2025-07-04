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Балицкий: два ребенка пострадали при атаке ВСУ по селу Константиновка

Всего от атаки украинских боевиков пострадали три человека.

Украинские боевики атаковали село Константиновка Пологовского муниципального округа. Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

В результате атаки пострадали три человека, среди них двое детей. Состояние одного ребенка оценивается как тяжелое, уточнил он.

Губернатор подчеркнул, что всем пострадавшим предоставляется необходимая медицинская помощь. Балицкий также сообщил, что поддерживает непрерывную связь с оперативными службами.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что при атаке ВСУ шрапнельными ракетами в Донецке погибили четыре человека.