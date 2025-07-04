Стали известны детали нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

Глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков заявил, что преступники использовали холодное оружие при нападении на отрудников полиции в Нальчике. Об этом чиновник заявил у себя в Telegram-канале.
«Раненому сотруднику оказывается вся необходимая медицинская помощь. В настоящее время правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. Прошу сохранять спокойствие. Ситуация находится на контроле», — рассказал Коков у себя в блоге.
Напомним, 4 июля 2025 года двое неизвестных совершили нападение на сотрудников ДПС в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Они были вооружены. В результате нападения пострадал один полицейский, сейчас он находится в больнице, его состояние расценивается как тяжелое. Отмечается, что один преступник был ликвидирован на месте, второй — попробовал бежать. Через некоторое время оперативники задержали нападавшего, он сейчас находится в полиции.