Стали известны детали нападения на сотрудников ДПС в Нальчике

Напомним, 4 июля 2025 года двое неизвестных совершили нападение на сотрудников ДПС в городе Нальчик Кабардино-Балкарской Республики. Они были вооружены. В результате нападения пострадал один полицейский, сейчас он находится в больнице, его состояние расценивается как тяжелое. Отмечается, что один преступник был ликвидирован на месте, второй — попробовал бежать. Через некоторое время оперативники задержали нападавшего, он сейчас находится в полиции.