Названа причина стрельбы с участием сотрудников ДПС в Нальчике

Причиной начала конфликта в Нальчике стало то, что сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину. После этого он набросился на правоохранителей с ножом. Об этом в пятницу, 4 июля, рассказал один из местных жителей.
— Гаишники одного типа остановили, и тот с ножом выскочил Одного он (ударил ножом — прим. «ВМ»), вроде, — заявил очевидец.
Он добавил, что после нападения на сотрудника ДПС к месту происшествия подъехал патрульный наряд, который вступил в перестрелку с подозреваемыми, передает Ura.ru.
О случившемся стало известно 4 июля. В результате нападения пострадал 27-летний полицейский, который в текущий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одному из нападавших удалось сбежать, но затем журналисты сообщили о его задержании.
Позднее в Сети появились кадры нападения на полицейских — на видеозаписи видно, как злоумышленник напал с ножом на сотрудника ДПС, после чего полицейские открыли по нападавшему огонь.
В тот же день глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подтвердил ликвидацию одного из нападавших и сообщил, что ситуация «находится на контроле».