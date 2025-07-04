Польша обвинила РФ в ударе, затронувшем ее посольство

В министерстве подчеркнули, что дипломатическое представительство пострадало после очередной серии ударов по украинской территории, которые российская армия наносит с октября 2022 года. Тогда, по данным российских властей, атаки начались после взрыва на Крымском мосту, ответственность за который Москва возлагает на украинские спецслужбы. С этого времени удары ВС РФ, по заявлениям российских военных, направлены на объекты оборонной промышленности, управления и связи по всей территории Украины.