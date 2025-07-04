Движение поездов прекратилось на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

30 июня на Большой кольцевой линии метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее появилась информация, что на линии прекратилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». Затем движение поездов восстановили, о состоянии упавшего на рельсы человека не сообщили.