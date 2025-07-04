Движение поездов прекратилось на участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро

На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии московского метрополитена движение составов прекратилось с целью проверки инфраструктуры. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры, — говорится в сообщении.
Позднее в столичном Дептрансе добавили, что движение составов остановили от станции «Савеловская» до станции «Отрадное», в обратном направлении поезда следуют с увеличенными интервалами, передает Telegram-канал ведомства.
30 июня на Большой кольцевой линии метро временно увеличили интервалы движения поездов из-за присутствия человека на путях. Позднее появилась информация, что на линии прекратилось движение от станции «Мневники» до станции «Аминьевская». Затем движение поездов восстановили, о состоянии упавшего на рельсы человека не сообщили.
Подобная ситуация произошла 24 июня на станции «Крылатское». 39-летнему мужчине внезапно стало плохо, и он упал на рельсы. Позднее его удалось достать, но медицинские специалисты констатировали смерть.