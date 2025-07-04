Мигранты переоделись в форму бойцов СВО и придумали хитрую схему обмана россиян

В Ростовской области задержали двух мигрантов, которые просили деньги с водителей на трассах, выдавая себя за бойцов СВО. Об этом пишет телеграм-канал «Это Ростов» в пятницу, 4 июля.
Издание опубликовало видео, на котором бородатые лже-участники СВО с акцентом заявляют, что осознали ошибку и просят прощения за свои действия. Также они обещают, что такого больше не повториться.
Мигранты одевались в камуфляжную форму и представлялись военными, чтобы им точно дали денег. Они выдумывали разные истории: то сочиняли, что едут на похороны, то на СВО, а машина поломалась, и им срочно нужны деньги.
Ранее сообщалось, что в Самаре прошел очередной рейд по выявлению иностранцев, которые не поступили на воинский учет. 3 июля на одном из постов среди водителей остановленных авто выявили 7 нарушителей. Их доставили в военкоматы.