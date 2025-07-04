Глава Кабардино-Балкарии провел совещание после атаки на полицейского в Нальчике

Позднее в Сети появились кадры нападения на полицейских — на видеозаписи видно, как злоумышленник напал с ножом на сотрудника ДПС, после чего полицейские открыли по нападавшему огонь. По сообщениям местных жителей, причиной начала конфликта в Нальчике стало то, что сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину — после этого он набросился на правоохранителей с ножом.