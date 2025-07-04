Глава Кабардино-Балкарии провел совещание после атаки на полицейского в Нальчике

В Нальчике прошло оперативное совещание по ситуации с нападением на сотрудника ДПС. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков.
В своем обращении Коков поблагодарил правоохранителей, оперативно среагировавших на ситуацию. Глава республики также призвал местных жителей доверять только достоверной информации и не вестись на фейки.
— Провел оперативное совещание по случившемуся сегодня в Нальчике посягательству на жизнь сотрудника правоохранительных органов, — написал Казбек Коков в своем Telegram-канале.
О случившемся стало известно 4 июля. В результате нападения пострадал 27-летний полицейский, который в текущий момент находится в реанимации в тяжелом состоянии. Одному из нападавших удалось сбежать, но затем журналисты сообщили о его задержании.
Позднее в Сети появились кадры нападения на полицейских — на видеозаписи видно, как злоумышленник напал с ножом на сотрудника ДПС, после чего полицейские открыли по нападавшему огонь. По сообщениям местных жителей, причиной начала конфликта в Нальчике стало то, что сотрудники ГИБДД остановили на улице мужчину — после этого он набросился на правоохранителей с ножом.
В тот же день глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков подтвердил информацию о ликвидации одного из нападавших и сообщил, что ситуация «находится на контроле».