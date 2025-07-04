Минздрав сообщил о тяжелом состоянии раненого полицейского в Нальчике

В текущий момент врачи оценивают состояние сотрудника ДПС, который был ранен в результате нападения неизвестных в Нальчике, как стабильно тяжелое. Полицейского планируют перевести в отделение реанимации для последующего лечения. Об этом в пятницу, 4 июля, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения региона.
В ведомстве отметили, что пострадавшего привезли в Республиканскую клиническую больницу с многочисленными ножевыми ранениями и в крайне тяжелом состоянии.
— По поручению главы республики Казбека Кокова в больницу прибыл министр здравоохранения КБР Рустам Калибатов. Он организовал работу мультидисциплинарной бригады врачей из ведущих медицинских организаций региона, чтобы провести экстренную операцию для тяжело раненого пациента, — говорится в сообщении.
Специалисты стабилизировали и в текущий момент внимательно контролируют состояние полицейского, а также делают все возможное для его выздоровления, передает Telegram-канал местного Минздрава.
О случившемся стало известно 4 июля. Один из нападавших смог сбежать, но затем журналисты сообщили о его задержании. Позднее в Сети появились кадры нападения на сотрудников ДПС — на записи видно, как злоумышленник напал с ножом на правоохранителя, после чего полицейские открыли по нападавшему огонь.