Минздрав сообщил о тяжелом состоянии раненого полицейского в Нальчике

О случившемся стало известно 4 июля. Один из нападавших смог сбежать, но затем журналисты сообщили о его задержании. Позднее в Сети появились кадры нападения на сотрудников ДПС — на записи видно, как злоумышленник напал с ножом на правоохранителя, после чего полицейские открыли по нападавшему огонь.