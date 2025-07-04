В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

В Пензенской области введен режим «Беспилотная опасность».
В Пензенской области 4 июля введен режим «Беспилотная опасность» из-за угрозы атаки дронов. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко в своем официальном telegram-канале.
«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”», — написал Мельниченко. По его словам, соответствующее решение принято в связи с поступающей информацией о возможной атаке беспилотных летательных аппаратов на объекты региона.
Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать требования безопасности, а также не размещать в социальных сетях фото и видео, связанные с работой силовых и экстренных служб на территории области. Мельниченко уточнил, что об изменении режима оповестят дополнительно через официальные каналы связи.