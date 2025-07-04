В Пензенской области ввели режим беспилотной опасности

Губернатор призвал жителей сохранять спокойствие и соблюдать требования безопасности, а также не размещать в социальных сетях фото и видео, связанные с работой силовых и экстренных служб на территории области. Мельниченко уточнил, что об изменении режима оповестят дополнительно через официальные каналы связи.