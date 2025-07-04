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Врачи делают все для спасения раненного ножом в Нальчике сотрудника ДПС

Около 18.000 по московскому времени 4 июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с применением холодного оружия.

Источник: Аргументы и факты

Врачи предпринимают все возможное для спасения жизни раненого в Нальчике сотрудника ДПС. Об этом сообщил глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков в своем Telegram-канале.

«Сейчас врачи делают всё возможное для спасения его жизни. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего», — написал Коков.

Ранее он сообщил, что около 18.000 по московскому времени 4 июля в Нальчике произошло нападение на сотрудника ДПС с применением холодного оружия. Нападавшего ликвидировали.

Также ранее сообщалось, что сотрудник ГИБДД, пострадавший при нападении на наряд ДПС в Нальчике, находится в тяжелом состоянии.