В Дептрансе назвали причины перебоев в работе серой ветки метро

В Департаменте транспорта Москвы трансе назвали причины перебоев в работе на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.
Ранее сообщалось. что поезда по «серой» ветке ходят с увеличенными интервалами.
Как сообщается, ситуация связана с проводимыми мероприятиями в рамках проверки инфраструктуры.
«Временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — заявили в Дептрансе.
Более подробной информации о ситуации не приводится. Время восстановления обычного графика движения поездов также пока не называется.