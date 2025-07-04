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В Дептрансе назвали причины перебоев в работе серой ветки метро

В Департаменте транспорта Москвы трансе назвали причины перебоев в работе на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

В Департаменте транспорта Москвы трансе назвали причины перебоев в работе на северном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

Ранее сообщалось. что поезда по «серой» ветке ходят с увеличенными интервалами.

Как сообщается, ситуация связана с проводимыми мероприятиями в рамках проверки инфраструктуры.

«Временно увеличены интервалы движения для проверки инфраструктуры», — заявили в Дептрансе.

Более подробной информации о ситуации не приводится. Время восстановления обычного графика движения поездов также пока не называется.