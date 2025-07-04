В Пензенской области объявили о беспилотной опасности

Боевики ВСУ продолжают совершать удары БПЛА по российским регионам. Так, вечером 4 июля режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области. Об этом оповестил жителей губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.
Он напомнил гражданам о телефоне экстренных служб, куда необходимо обратиться в случае ЧП, связанных, в том числе, с падением фрагментов дронов. О возможных ударах БПЛА жителей предупредили в 21:48. К настоящему моменту меры продолжают действовать в регионе.
«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”. Телефон экстренных служб — 112», — уведомил Олег Мельниченко.
В ночь на 4 июля массированной атаке подверглась Ростовская область. В результате средства ПВО перехватили 26 БПЛА. Известно об одном погибшем.