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В Пензенской области объявили о беспилотной опасности

Вечером 4 июля в Пензенской области ввели режим «Беспилотная опасность».

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ продолжают совершать удары БПЛА по российским регионам. Так, вечером 4 июля режим беспилотной опасности ввели в Пензенской области. Об этом оповестил жителей губернатор региона Олег Мельниченко в Telegram-канале.

Он напомнил гражданам о телефоне экстренных служб, куда необходимо обратиться в случае ЧП, связанных, в том числе, с падением фрагментов дронов. О возможных ударах БПЛА жителей предупредили в 21:48. К настоящему моменту меры продолжают действовать в регионе.

«На территории Пензенской области введен режим “Беспилотная опасность”. Телефон экстренных служб — 112», — уведомил Олег Мельниченко.

В ночь на 4 июля массированной атаке подверглась Ростовская область. В результате средства ПВО перехватили 26 БПЛА. Известно об одном погибшем.

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