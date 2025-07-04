В Саратовской области несовершеннолетний водитель стал виновником смертельного ДТП

В Саратовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погиб человек. Об этом проинформировала пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
ДТП случилось в 22:09 по местному времени (в 21:09 по московскому) близ села Розовое. Там 17-летний подросток за рулем «Лады Приоры» сбил велосипедиста 1966 года рождения. От полученных травм мужчина погиб на месте.
«В результате ДТП велосипедист скончался на месте происшествия. На месте ДТП работают сотрудники полиции, все обстоятельства происшествия устанавливаются», — заявили в ведомстве.
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