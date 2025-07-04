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В Пулково ограничили полеты

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» 4 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на своем официальном сайте.

В аэропорту Пулково ввели ограничения на прием и выпуск самолетов.

В аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» 4 июля введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщает Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) на своем официальном сайте.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту “Пулково” (Санкт-Петербург; код ИКАО: ULLI)», — говорится в сообщении Росавиации. По информации ведомства, ограничения были введены по соображениям безопасности, однако о сроках их действия пока не сообщается.

В Пензенской области с 4 июля установлен режим повышенной готовности «Беспилотная опасность» в связи с риском нападения беспилотных летательных аппаратов. В то же время в небе над Рязанской областью были уничтожены украинские дроны. 42 БПЛА сбили в небе над Россией за три часа, сообщило Минобороны.

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