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МО РФ: Силы ПВО сбила 42 украинских беспилотника за три часа

Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Минобороны РФ сообщило об отражении ночной атаки украинских беспилотников. В период с 20:00 до 23:00 по московскому времени дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) были перехвачены и уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

Большая часть дронов, 28 единиц, была сбита над территорией Белгородской области. Также были уничтожены шесть БПЛА над Брянской областью, три — над Курской, два — над Орловской и по одному — над Смоленской, Воронежской и Тверской областями, говорится в сообщении.

В период с 11:00 до 13:00 российские Вооруженные силы уничтожили 14 украинских дронов над Брянской и Белгородской областями, а с 13:00 до 16:00 — 12 вражеских летательных аппаратов над Брянской и Орловской областями.

3 июля на один из объектов на территории Удмуртии была совершена атака беспилотников ВСУ, сообщил глава республики Александр Бречалов. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

В этот же день губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что БПЛА попал в строящуюся секцию многоквартирного дома в Ельце. При этом взрывной волной повредило остекление в заселенной части дома, а его жителей эвакуировали.

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