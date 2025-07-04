Над российскими регионами сбили 42 БПЛА за три часа

Российские регионы подверглись атаке дронов ВСУ вечером 4 июля. Всего уничтожено 42 беспилотника. Большая часть дронов ликвидирована над Белгородским регионом. Об этом уведомили в пресс-службе Министерства обороны России.
Так, 42 БПЛА перехвачено в период с 20:00 до 23:00 по Москве. Над Белгородской областью сбили 28 дронов, над Брянским регионом — шесть. Еще три БПЛА ликвидировано над Курской областью, два — над Орловским регионом, по одному дрону — над Смоленской, Воронежской и Тверской областями.
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